Elezioni. Cingolani “cerca di lavoro”, “non farò più il ministro”. In arrivo piano di risparmio del gas

AgenPress – “Sto cercando lavoro per il mio futuro, la mia esperienza si conclude come tecnico del governo Draghi, sono stato onorato di servire il Paese, non ho intenzione di continuare a fare il ministro e tornerò a fare il mio lavoro che è un lavoro di natura tecnico scientifica”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da Giorgio Zanchini nella trasmissione Filo Rosso su Rai 3.

“Il nostro piano di risparmio gas, c’è un comitato d’emergenza che lavora su questo, lo presenteremo nei prossimi giorni”, ma “abbiamo già delle operazioni in corso”, come il prestito al Gse “per accelerare l’acquisto sugli stoccaggi, che sono all’80% e ci dà un po’ di respiro”, e “abbiamo portato al 100% l’utilizzo dei rigassificatori esistenti. Dopodiché se, come probabilmente sarà, comunque i russi non potranno chiudere completamente l’erogazione, noi dovremo sicuramente fare del risparmio”.