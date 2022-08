Elezioni. Cirinnà ci ripensa e si candida in un collegio perdente e senza paracadute. Tiro fuori gli occhi di tigre

- Advertisement -

AgenPress – “Cirinnà va su un collegio dato perdente, senza paracadute e senza che glielo diciamo…”.

Così la senatrice uscente Monica Cirinnà, paladina dei diritti Lgbt, sintetizza la scelta del Pd sulla sua candidatura. “L’uninominale Roma 4 contiene dei territori per cui io non sono adatta”, spiega Cirinnà riferendo dei molti messaggi di supporto ricevuti. “Letta chiacchiera di occhi di tigre, io li tiro fuori, ma lo faccio solo per loro, per una comunità. Combattere come ultimo dei gladiatori è l’unico modo per non sottrarmi alla battaglia. Non è un ripensamento dettato da interesse, ma da amore e rispetto”.