Elezioni. Conte, accordo con il Pd? Non con questa dirigenza. Letta la finisca con il voto utile

AgenPress – “È assolutamente improbabile la possibilità di tornare al dialogo con questo vertice del Pd”. Lo ha ribadito Giuseppe Conte partecipando ad Avellino ad una manifestazione elettorale del M5s.

“L’attuale vertice del Pd – ha aggiunto in riferimento allo scenario politico post elettorale – rappresenta assolutamente un problema: non ci sono le condizioni per immaginare oggi la possibilità di dialogo”.

“Io non voglio alimentare polemiche personali tra leader. La campagna elettorale non può essere basata su polemiche personali e dunque io a Letta non rispondo. Chiedo però che Letta spieghi alla comunità Pd perché ha abbandonato l’agenda Conte 2 ed è rimasto folgorato dall’agenda Draghi, è passato da 1 mln di cittadini salvati dalla povertà in pandemia a 6 euro lordi al mese in busta paga per i lavoratori, ci pagano una colazione. Basta mistificazioni su voto utile, basta trattare gli elettori così come se fossero persone non avvedute. Bisogna dare il voto giusto”.