Elezioni. Conte, no a bipolarismo Letta-Meloni. C’è anche il M5s e le sue battaglia. Di Maio? Ha rinnegato tutto

AgenPress – “Si vuole far credere che ci sia un bipolarismo: o Letta o Meloni. Ma non è così. C’è il M5s e le sue battaglie, ma è sbagliato pensare che ci sia una divisione in due del Paese “. Lo afferma il leader del M5S, Giuseppe Conte.

Di Maio?

“Ha rinegato tutto: l’ho avuto al fianco in tantissime battaglie. Siamo stati compagni di battaglie politiche che io sposai. Lui ha rinnegato tutto, anche le riforme che ha contribuito a realizzare”.

PD.

“Con un Pd che ha come manifesto un’agenda Draghi che lo stesso premier ha dichiarato inesistente non ci sono i presupposti per dialogare con questi vertici del Pd”.

Reddito cittadinanza

“Con un caro bollette e oltre 700 euro di costi in più andiamo a togliere la protezione sociale? Durante la pandemia c’è stato un assalto ai supermercati. Fui costretto a trovare un meccanismo per distribuire dei buoni pasto ai più indigenti. Qui si scherza con il fuoco, Lo fanno politici di mestiere che guadagnano 500 euro al giorno e si scatenano contro chi guadagna 500 euro al mese”.

Ucraina.

Nessun dubbio nei confronti della Russia, “paese aggressore”. “La comunità internazionale deve dare e continuare a dare un segnale di fermezza: le sanzioni alla Russia vanno assolutamente mantenute”.