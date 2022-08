Elezioni. Conte replica a Raggi. Si sta agitando e tenta di agitare il M5S sulla trasparenza

- Advertisement -

AgenPress – “Vorrei rassicurare pubblicamente Virginia Raggi che si sta agitando e tenta di agitare la comunità del Movimento 5 stelle sulla trasparenza che viene indicata a sproposito: avremo un processo della formazione delle liste e le parlamentarie assolutamente trasparente, in linea con le previsioni statutarie. Ho scritto io quello statuto raccogliendo tutte le istanze all’interno del Movimento. Faremo le liste non come al Comune di Roma dove lei si è autocandidata senza sentire i vertici del Movimento e formando delle liste di sua iniziativa scegliendo le persone”. Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte, ospite di La7.

“La regola del doppio mandato non è contro Virginia Raggi, che non è senza occupazione, è consigliera comunale e presidente della Commissione Expo. Non credo che abbia difficoltà a riconoscere quella regola. Mi aspetto da Raggi che al termine del mandato possa far parte di quelle persone virtuose che si rendono disponibili in spirito di comunità e dare un contributo”, conclude il presidente del Movimento 5 stelle.