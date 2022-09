Elezioni. Di Maio: “9 milioni di italiani rischiano di non poter pagare le bollette”

- Advertisement -

AgenPress. A destra non hanno alcuna ricetta sul gas, mentre sono in pericolo centinaia di migliaia di imprese e 9 milioni di italiani rischiano di non poter pagare le bollette.

Quello che invece proponiamo come Impegno Civico è chiaro: tetto massimo al prezzo del gas e un Decreto Taglia Bollette con cui lo Stato paga l’80% delle bollette di tutte le imprese e delle famiglie in difficoltà fino alla fine dell’anno.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio.