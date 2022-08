Elezioni. Elisabetta Casellati all’uninominale per Forza Italia in Basilicata

- Advertisement -

AgenPress – La presidente del Senato, Maria Elisabetta Aleberti Casellati, sarà candidata per Fi all’uninominale per le prossime politiche del 25 settembre in Basilicata. Lo conferma il coordinatore veneto di Fi, Michele Zuin, che in questi minuti sta presentando le liste per il Veneto in Corte d’Appello a Venezia.

Lo scelta di inserire Casellati in Basilicata sarebbe stata innescata da un effetto domino che ha portato, al suo posto, in Veneto Anna Maria Bernini. Decisione che hanno provocato malumori tra i forzisti. La decisione non è stata indolore e ha portato, in Veneto, all’addio di Dario Bond, vicecoordinatore regionale azzurro.

