Elezioni. Flat tax. Berlusconi, la faremo nei primi 100 giorni. Tajani, nostro obiettivo di partenza è il 23%

- Advertisement -

AgenPress – “La Flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l’abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sarà nel programma dei cento giorni, è il punto più importante del programma”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Radio 24.

Ulteriori chiarimenti arrivano da Antonio Tajani. “Sulla flat tax riteniamo che si debba partira da una aliquota più alta, Berlusconi ha parlato del 23%, poi si può scendere per arrivare al 15% ma quello potrebbe essere l’obiettivo da raggiungere. Il nostro obiettivo di partenza è il 23%” intesa come una percentuale “più realizzabile da subito, poi si può andare avanti e raggiungere il 15% ma nel giro di qualche anno”.

- Advertisement -

Sulla tassa piatta – storico cavallo di battaglia, in particolare, della Lega – ieri il segretario leghista Matteo Salvini ha proposto di estenderla ai lavoratori dipendenti con un’aliquota del 15%. Per FI, dovrebbe essere del 23% per tutti. Secondo quanto si apprende da fonti del centrodestra, nel programma elettorale della coalizione si farà riferimento all’impegno per l’introduzione della flat tax ma senza citare alcuna percentuale di aliquota.