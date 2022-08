Elezioni. Forza Italia presenta il nuovo logo. Tajani: “ci riferiamo ai valori del Partito popolare europeo”

- Advertisement -

AgenPress – “Partito popolare europeo” in aggiunta al logo di Forza Italia (nei colori del Tricolore) e alla scritta “Berlusconi presidente”: è il nuovo simbolo di Forza Italia che è stato presentato dal coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani in una conferenza stampa in corso a Roma.

“È il simbolo con cui ci presenteremo alle elezioni del 25 settembre – ha detto Tajani – È un simbolo che porta i colori di FI, il nome del nostro leader ma abbiamo aggiunto il Ppe perché, in accordo con la famiglia popolare, abbiamo deciso di ribadire che a questa campagna elettorale c’è una presenza forte di una anima cristiana, democratica, liberale, riformista, garantista che fa esplicito riferimento si valori del Partito popolare europeo”.

