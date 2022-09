Elezioni, Garavini (IV): “Con Azione-IV per riportare Draghi al governo”

- Advertisement -

AgenPress. “Come lista Azione-Italia Viva vogliamo un governo che ci faccia sentire fieri di essere italiani all’estero. Così come è stato con l’esecutivo Draghi. Per questo, intendiamo riportarlo alla guida del paese. Sono orgogliosa di aver promosso, come Italia Viva, la nascita del governo Draghi.

La stessa coerenza che caratterizza la lista Azione-Italia Viva, composta dalle uniche forze che hanno sempre sostenuto apertamente questa esperienza e che non hanno mia dimostrato ambiguità in questo senso. In linea con questa visione, intendiamo portare avanti l’agenda Draghi e dare di nuovo all’Italia grande statura e autorevolezza. Limitando il peso delle forze populiste in Parlamento”.



“Nella circoscrizione estero abbiamo un sistema elettorale che ci consente di diventare la terza forza politica in Europa, dove sono previsti tre seggi per la Camera. Noi puntiamo a ottenerne almeno uno per fermare l’avanzata dei populisti.

Ossia quelle stesse forze che nelle aule parlamentari hanno fatto ostruzionismo sulle questioni per gli italiani all’estero, dall’esenzione sull’Imu all’istituzione della commissione bicamerale. È importante votare Azione-Italia Viva per riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi farci sentire fieri di essere italiani non solo in Italia ma anche nel mondo”.

Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero ripartizione Europa, intervenendo a Rai Parlamento.