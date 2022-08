Elezioni. Intervista ad Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia) a Radio 24

- Advertisement -

AgenPress. Augusta Montaruli, ospite di 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone, su Radio 24.

Flat tax “Da noi approccio pragmatico, proporre cose che si possono mantenere”

“Noi abbiamo un approccio pragmatico, l’ha già detto anche il nostro leader Meloni: non promettiamo cose che non sappiamo se si potranno mantenere” interpellata sulla flat tax. “Sicuramente l’aspetto che unisce tutti e che sarà nel programma, che in questo momento è al vaglio dei leader, è un sistema di diminuzione delle tasse: su questo ci troviamo ovviamente tutti d’accordo , è la nostra priorità. Sul come ognuno ovviamente ha la propria proposta, la nostra è quella di una flat tax al 15% sugli incrementi di reddito fin da subito perché è l’unico sistema che permette di non cercare ulteriori coperture di bilancio, è quello che si può fare subito. Poi nel corso della legislatura certamente vogliamo ad arrivare ad un’ulteriore diminuzione di tutto il regime di tassazione”.

Recovery Plan: “Impianto generale e obiettivi non sono in discussione”

“Lo abbiamo già detto e siamo persone di parola: se saremo al governo manterremo gli impegni presi, quindi l’impianto generale del Recovery Plan non è in discussione, così come i vari obiettivi”. “E’ chiaro però – aggiunge – che se ci dovessimo accorgere ch,e a causa della crisi che rischia di arrivare a partire da questo autunno, il Recovery così come oggi è impostato necessitasse di ulteriori modulazioni lo faremo ma sempre nel rispetto degli impegni, per non perdere i fondi su cui ormai c’è un impegno da parte del governo italiano”.

Immigrazione: “Per noi il blocco navale resta una proposta sul tavolo”

Il blocco navale resta una proposta sul tavolo? “Per noi assolutamente sì”. “Il blocco navale – spiega – è in realtà un’interdizione alle partenze degli immigrati dai luoghi di provenienza attraverso la creazione di hotspot che valutino sul posto la reale situazione di ogni singolo immigrato, cioè se sono meritevoli di un’eventuale protezione internazionale o meno. E’ l’unico modo di combattere la criminalità organizzata che lucra sulle speranze, sulle aspettative, sulle sofferenze di tantissime persone. Ovviamente comporta un accordo con i Paesi da cui si parte, in primis la Libia e su questo c’è il nostro impegno. Chi dice che” il blocco navale “è irrealizzabile non sa di che sta parlando, questa interdizione alle partenze è assolutamente fattibile. La missione, comunque, deve essere a livello europeo, non può essere a carico dell’Italia”.

Riforme: “Il presidenzialismo è prioritario, il centrodestra è unito sul punto”

“Che il presidenzialismo sia condiviso come priorità dal centrodestra l’abbiamo dimostrato alla Camera dei deputati, dove solo qualche mese fa la proposta di legge sul semipresidenzialismo avanzata da Fratelli d’Italia a prima firma Giorgia Meloni venne votata anche da Forza Italia e Lega, senza distinguo. Quindi che sia un elemento di unità è dimostrato dai fatti”.