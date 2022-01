Elezioni. L’affluenza alle urne alle ore 19 è del 33,18%. Alle 12 era del 12,67%

- Advertisement -

L’affluenza alle urne alle ore 19 è del 33,18%, secondo i dati raccolti dal Viminale. Alle 12 era del 12,67%. Alle precedenti Amministrative, su un solo giorno, il 5 giugno 2016, alle ore 19 la percentuale di votanti era stata del 48,27%. Il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia.

Nelle giornate del 3 e 4 ottobre si svolgono anche le elezioni regionali in Calabria per l’elezione del presidente di Regione (a turno unico), indette dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli. In questo caso gli aventi diritto al voto sono 1.893.606, di cui iscritti all’estero 378.583. Inoltre, si voterà anche alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati in due collegi uninominali: a Siena (poco più di 200mila gli aventi diritto al voto), dove il segretario del Pd Enrico Letta corre per il posto lasciato libero da Piercarlo Padoan (andato alla presidenza di Unicredit), e Roma-Primavalle (203mila gli aventi diritto al voto), per il posto lasciato libero da Emanuela Del Re, nominata rappresentante speciale dell’Ue in Sahel.