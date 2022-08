Elezioni. Letta “blinda” Casini a Bologna. “La sua voce può dare un contributo importante e allargare il sostegno”

- Advertisement -

AgenPress – “La voce di Casini potrebbe dare un contributo importante e utile ad allargare il sostegno intorno a noi e a rendere più efficace il nostro compito a tutela della Costituzione, contro ogni torsione presidenzialista”.

E’ quanto scrive Enrico Letta annunciando la candidatura di Pier Ferdinando Casini al seggio uninominale di Bologna per il Senato. Il senatore era già stato eletto nel 2018 dal Partito Democratico allora guidato da Matteo Renzi ed è stato confermato in corsa alle elezioni del 25 settembre nel collegio blindato sotto le Due Torri, poi era passato ad altro gruppo parlamentare. La sua possibile ricandidatura nei giorni scorsi aveva scatenato polemiche e critiche nel partito. La scelta non era ben vista dalla base del Pd bolognese, con il circolo Gramsci che aveva scritto a Letta chiedendogli di “non ripetere l’errore fatto da Renzi”.