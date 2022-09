Elezioni. Letta, il M5s si è autoescluso di realizzare un programma insieme. Rimane il partito di Grillo

- Advertisement -

AgenPress – “I 5s si sono autoesclusi dalla possibilità di realizzare il programma insieme. Non potranno mai vincere e attuarlo. Noi sì, noi possiamo contendere la vittoria alla destra. Il nostro programma è fortemente progressista su ambiente, lavoro, diritti e anche su scuola e cultura”.

Lo dice il segretario Pd Enrico Letta in una intervista al Manifesto. Come lo è la piattaforma della mia segreteria. E questo non perché io a Parigi sia stato contagiato da un qualche virus esotico, ma perché l’Europa, il mondo, l’Occidente vanno in quella direzione. Le crisi drammatiche dell’ultimo decennio portano a sinistra, portano alla sostenibilità sociale e ambientale. Se non si fa così, non regge l’intelaiatura, sempre più fragile, delle democrazie occidentali. E il 5stelle resta su questo il partito di Grillo. Di chi ha sempre detto che destra e sinistra sono uguali. Non lo sono e non lo saranno mai. Non esiste la sinistra a targhe alterne. E non si può fare i progressisti della domenica”.