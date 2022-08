Elezioni. Letta incontra Tabacci e Di Maio. Calenda, ritorno di fiamma con il M5s? Io sto a milioni di chilometri

- Advertisement -

AgenPress – È avvenuto nel pomeriggio alla Camera un incontro fra il segretario del Pd Enrico Letta, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico di impegno Civico, e Bruno Tabacci. La riunione era prevista per parlare di possibili collegi da destinare a Impegno civico.

Secondo alcune voci circolate in ambienti parlamentari, non confermate dai diretti interessati, Impegno civico punterebbe a una decina di posti. E se dal Pd ne fosse concesso uno solo o poco più alla fine Di Maio potrebbe addirittura rinunciare al diritto di tribuna per correre direttamente con la sua lista, rilevano le medesime fonti.

“Se dovesse esserci un ritorno di fiamma tra Pd e 5stelle io starei a milioni di chilometri di distanza, ma Letta è stato categorico su questo punto”, ha replicato Carlo Calenda.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “mi sembra distratto per concentrarsi sulla formazione di un nuovo partito e sulla ricerca di una collocazione personale”, afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte.