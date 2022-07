Elezioni. Letta, non ci sarà pareggio. “La scelta è fra noi e Meloni. Il Pd è il più grande partito ambientalista d’Europa”

- Advertisement -

AgenPress – “Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra, il pareggio non è contemplato. Non c’è pareggio, o vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. “La scelta è fra noi e Meloni”.

Bisogna evitare “un’Italia che si trovi a essere con un governo alleato a quelli ungherese e polacco, finendo per avere come obiettivo principale affossare il green deal e tornare indietro sulle scelte fondamentali che stiamo facendo a livello europeo” in tema di ambiente. Le destre italiane sono state tutte a difesa del nero fossile”.

- Advertisement -

“Perché votare Pd? Perché è il più grande partito ambientalista d’Europa. Vogliamo declinare la difesa dell’ambiente con un legame indissolubile della sostenibilità sociale. Se non c’è lavoro è impossibile chiedere alle persone di sacrificarsi per la evitare la crisi climatica”.

“Quando ho avuto notizia, con Landini che ha detto il governo ci ha convocato, ho colto tutto il senso del dramma del 20 luglio, quando, nel far cadere il governo, le tre forze politiche che si sono assunte questa responsabilità si sono assunte anche quella di evitare che i lavoratori possano avere alla fine del’anno una mensilità in più”.