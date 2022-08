Elezioni. Letta: “Per noi la riduzione delle tasse da fare subito è quella sulla busta paga di lavoratrici e lavoratori”

- Advertisement -

È la scelta più giusta perché aiuta imprese e famiglie e non aumenta le differenze tra chi ha di più e chi è in difficoltà, come farebbe la flat tax proposta dalla destra.

Aiuta le famiglie perché avranno più soldi in busta paga, pari ad una mensilità di stipendio in più all’anno, fondamentale per far fronte a carovita e impennata delle bollette.