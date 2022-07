Elezioni. Lupi (NCI): vincerà chi proporrà le soluzioni migliori

- Advertisement -

AgenPress. “La differenza alle prossime elezioni non la faranno solo i leader politici, ma i temi. Chi proporrà le soluzioni migliori ai problemi del Paese vincerà e governerà per i prossimi cinque anni.

Per questo dobbiamo mettere in testa alla prossima agenda di governo il lavoro, con una forte riduzione del cuneo fiscale per rilanciare i salari e la riforma del reddito di cittadinanza.

Serve poi un piano serio per rilanciare la scuola, l’istruzione e la cultura. Non possiamo più permetterci la fuga di cervelli all’estero e su questo terreno c’è bisogno di grandi investimenti. Infine l’energia e la transizione ecologica.

Per rilanciare la nostra economia bisogna che famiglie e imprese possano anche risparmiare sui costi energetici. Per questo, la transizione ecologica deve passare attraverso le energie rinnovabili e il nucleare green”.

Lo ha detto il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

