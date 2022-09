Elezioni. Meloni, mettere un tetto al prezzo del gas per risolvere il caro bollette. No deficit di 30 mld

- Advertisement -

AgenPress – “Importante mettere un tetto del gas. Il problema dell’aumento attualmente non è legato a una maggiorazione del prezzo da parte della Russia. Ma è legato al fatto che la Russia ovviamente ci gioca perché sa che fa aumentare la speculazione sul gas”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito al caro-bollette. “Quindi – ha aggiunto – se l’Europa mette un tetto del gas, come il governo italiano sta chiedendo e come noi stiamo supportando dall’opposizione, la questione dell’aumento in parte si risolve. Mentre, se noi non mettessimo un tetto del gas e puntassimo tutto sul calmierare le bollette, 30 miliardi di cui parla Matteo Salvini con uno scostamento di bilancio, rischiano di non bastare e, comunque, il problema sono soldi che stiamo dando alla speculazione. Quindi, io credo che la questione si debba risolvere in un’altra maniera. Sul tetto al prezzo del gas siamo d’accordo tutti, meno l’Olanda e la Germania che hanno interessi nazionali”.

- Advertisement -

“Dopodiché – ha proseguito – a livello nazionale la misura che possiamo trovare già lunedì, se non lo fa immediatamente l’Europa, di separare il prezzo dell’elettricità e il prezzo del gas. Si parla di una spesa di 3-4 miliardi secondo i nostri studi”.