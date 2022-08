Elezioni. Molise, riammessa la lista Noi Moderati

- Advertisement -

AgenPress. E’ di qualche minuto fa la notizia con la quale l’ufficio elettorale centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lista Noi Moderati ed ha ammesso la stessa alle prossime competizioni elettorali.

La lista è stata assistita dall’avvocato Giovanni Galoppi, il cui studio si conferma tra l’altro tra i più quotati in materia di ricorsi elettorali, che ha esposto in Cassazione le tesi per l’accoglimento del ricorso.

Un plauso ed un ringraziamento va al prof. avv. Giovanni Galoppi di Roma, che con argute e fondate argomentazioni, ha fatto sì che la lista venisse riammessa alla competizione elettorale del prossimo 25 settembre.