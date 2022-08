Elezioni, Mollicone (FDI): “Abbatteremo il cuneo fiscale con i soldi del Reddito di Cittadinanza”

- Advertisement -

AgenPress. “La flat tax è una proposta giusta, noi stessi siamo stati i primi in assoluto a proporla. I nostri economisti analizzeranno la sua sostenibilità per i conti dello Stato perché il nostro sarà un governo di buonsenso”.

Così è intervenuto Federico Mollicone, deputato e Responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia, al programma Coffee Break su La7 – “la nostra proposta prevede una tassazione sul reddito incrementale del 15%, con la cedolare secca.



L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione, in quanto l’imposta sul reddito incrementale è relativamente bassa, e agevolare sensibilmente la crescita, preservando la finanza pubblica.” Mollicone ha continuato: “Lavoro e fisco saranno protagonisti del nostro programma.

Riteniamo fondamentale rivedere il Reddito di Cittadinanza la cui abolizione non è più rinviabile visti gli scarsi risultati a fronte dei miliardi spesi. L’assistenzialismo non può essere la risposta alla domanda di occupazione, bisogna abbattere il cuneo fiscale per rendere più pesanti le buste paga degli italiani e alleggerire i costi sostenuti dalle imprese, chi assume pagherà di meno e i lavoratori guadagneranno di più.”

Per quanto riguarda la politica estera e gli ultimi dissidi nel continente asiatico Mollicone annota: “Fratelli d’Italia si è sempre scontrata contro l’espansionismo cinese per tutta la legislatura, lottando per i diritti dei popoli oppressi dalla Cina. l’Europa deve dotarsi di potere militare, puntando a forze complementari di pronto intervento nel quadro dell’Alleanza Atlantica. Un coordinamento interforze realmente che varrebbe 245 miliardi di euro e che, col potere economico europeo, funzionerebbe da deterrente. Saremo strettamente vicini alla causa ucraina contro l’aggressione russa.”