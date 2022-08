Elezioni, Mollicone (FDI): “Calenda è generatore automatico di fake news”

- Advertisement -

AgenPress. “Carlo Calenda accusa Meloni della vendita dei titoli di Stato da parte dei fondi esteri. Come indica il bollettino ufficiale della Banca d’Italia, come ricorda il direttore Sallusti oggi su Libero, si vede come la vendita dei titoli di Stato da parte degli investitori esteri sia iniziata in Aprile, col governo Draghi in carica, e non sia terminata nei mesi successivi.

Ad aprile l’ammontare è sceso di 17 miliardi, a maggio di 11 miliardi, a giugno di 2,9 miliardi. Un’espressione chiara della fiducia degli investitori nelle politiche del governo dei sedicenti “migliori”. Calenda è un generatore automatico di fake news, che rischia di causare danni per l’Italia.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone a SkyTg24.