Elezioni, Montecchi a Boldrini e Conte: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”

AgenPress. “La campagna elettorale a cui stiamo assistendo sembra la saga delle banalità e delle ipocrisie. Anziché parlare di questioni serie per il Paese, di agende programmatiche da applicare post elezioni, Conte e Calenda fanno capire che stanno convintamente col Pd e la Boldrini ringrazia Letta per la fiducia accordatagli su un posto blindato.

Perché un elettore dovrebbe votare Conte? Perché uno dovrebbe fidarsi? Corrono divisi per colpire uniti. Anche per questa ragione è importante non disperdere il voto e scegliere solo forze politiche che stanno convintamente col centrodestra”.

Dichiarazione di Marco Montecchi segretario nazionale Valore Liberale.