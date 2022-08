Elezioni, Montecchi: Cappato sulle firme digitali ha ragione

- Advertisement -

AgenPress. Già c’è lo sbarramento al 3 per cento che certifica chi entra in Parlamento e chi no. Ed è una soglia importante.

Cappato solleva nuovamente un tema che ci vede totalmente d’accordo con lui, vale a dire la perfetta validità e congruenza rispetto ad altri documenti per la pubblica amministrazione della firma digitale per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle prossime competizioni elettorali.

A ciò si aggiunga che alcune forze politiche sono state avvantaggiate da un emendamentino di dubbia costituzionalità che ha consentito loro di presentare le liste senza raccogliere le firme. Quindi non si venga oggi a dire che c’è paura di astensionismo perché impedire a forze politiche nuove e a liste nuove di presentarsi significa favorire l’astensionismo”.

Dichiarazione di Marco Montecchi, segretario nazionale di Valore Liberale.