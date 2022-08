Elezioni. Pacifico (CI), “necessario abbassare cuneo fiscale per rilanciare potere d’acquisto”

- Advertisement -

AgenPress. “Dobbiamo abbassare il cuneo fiscale – attualmente il quinto più alto tra i Paesi Ocse col 46,5 percento nel 2021 – per rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie italiane. È impensabile in questo momento pensare all’introduzione di nuove tasse come la patrimoniale.

La nostra priorità è il potere di acquisto, ma non si può mettere in carico alle aziende un ulteriore fardello. Coraggio Italia si batte con convinzione sul tema del cuneo fiscale affinché i lavoratori possano vedere da subito incrementata la propria capacità di spesa. Il dossier dei salari bassi è un problema che va affrontato seriamente”.

- Advertisement -

Lo afferma la senatrice pontina Marinella Pacifico a sostegno delle dichiarazioni del presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, che si è scagliato contro la patrimoniale proposta da Letta.

“Brugnaro ha ragione – ha aggiunto la senatrice – si parte con il tassare i grandi patrimoni per poi arrivare a tassare tutti gli italiani. La conferma che con una impensabile vittoria della sinistra avremo solo un Paese più povero, con più disuguaglianze e meno libertà”.