Elezioni, Radicali: “Calenda inaffidabile, per questo a Roma abbiamo sostenuto Gualtieri”

AgenPress. “Quanto successo in queste ore conferma ciò che come Radicali italiani abbiamo capito da tempo: Calenda rimane inaffidabile e conosce solo la politica dei veti”.

Così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.



“Ma la politica è concepire il nuovo possibile, dialogando fuori da ogni settarismo su obiettivi comuni, non solo evidenziare le diversità. Per più di un anno abbiamo cercato di incontrarlo per confrontare analisi e proposte su Roma e sul paese, ma non c’è stato verso. Per lui le realtà politiche sono “frattaglie”, contano le relazioni ad uso e consumo.

La nostra scelta di sostenere Gualtieri sindaco a Roma si conferma giusta: non si governa una città, e men che meno un paese, a forza di diktat e con accordi presi e fatti saltare dopo due giorni.

Oggi più che mai siamo convinti della necessità di dare il nostro contributo di temi, battaglie e obiettivi di riforma nello schieramento di centrosinistra”.