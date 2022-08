Elezioni. Renzi decreta la Caporetto di Letta. Meloni ringrazia. Sì a dialogo con Calenda. Lista civica con Pizzarotti

- Advertisement -

AgenPress – “La giornata di oggi segna la Caporetto di Enrico Letta”. E’ quanto ha detto Renzi ai suoi, invitandoli a “staccare Twitter e ad andare al mare”. Nessun commento ufficiale sullo strappo di Calenda, ma grande sorpresa per la strategia ritenuta “fallimentare” di Letta.

“Da un mese a questa parte il segretario del Pd sta sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. E la Meloni ringrazia”, spiegano fonti renziane. Quanto a Calenda, non ci sono contatti ufficiali in corso, ma rimane la disponibilità di Italia viva a un dialogo nel nome del Terzo Polo che Renzi definisce “opportunità straordinaria”.

Lo stesso Calenda aveva detto di non averlo sentito, “ma gli dirò che come non si fa la politica destra contro sinistra non si fa nemmeno contro chiunque. Bisogna spiegare agli italiani come governare. Non ho parlato con Renzi, ci parlerò”.

Il leader di Azione vuole verificare se c’è una strada convergente. “Negli ultimi due giorni ho ricevuto dai renziani contumelie, qualsiasi scelta non coincida con quella di Renzi per loro è una scelta da traditore della patria”.

Nel pomeriggio per Iv è arrivata la ufficializzazione dell’accordo coi sindaci della Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti.

“Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”.