Elezioni. Renzi, il mio Pd prendeva il 40%, oggi prende Di Maio e Fratoianni. Errore dire che Meloni è fascista

- Advertisement -

AgenPress – “Io voglio bene al Pd ma il mio Pd prendeva il 40% ora prende Di Maio e Fratoianni”. Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

“Oggi chi vota Pd vota per Fratoianni” e “chi vota Di Maio vota per Pd. Non siamo andati via per un problema caratteriale ma perché Pd ha perso se stesso. Io con M5s non ho governato, ho fatto un accordo per mandare a casa Salvini. Pur di bloccare Salvini ho fatto un accordo con i grillini. Sibilia ha detto che Calenda e Renzi sono i più antipatici del mondo. Chi è Sibilia? E’ ancora sottosegretario all’Interno, e lo è stato anche troppo, ed è uno che dice che lo sbarco sulla luna non c’è stato. Ma tra un antipatico e un incompetente chi è meglio votare?”.

- Advertisement -

“Dire che Meloni è fascista è un errore. Ha ragioni culturali che non sono le mie, non è all’altezza di fare la premier per le sue idee economiche e per i suoi alleati”, ha aggiunto, “Il prossimo governo se non si sta attenti sarà totalmente di destra. Per cercare di avere un governo non di destra destra, o diamo retta al nostro amico che vuole aumentare le tasse e aiuta così Meloni o fare un’area di centro di moderati e riformisti che non vogliono votare la fiamma o il Pd diventato altra cosa rispetto a quello che conoscevamo. Quest’area la puoi chiamare come ti pare, è un’Italia che c’è, che ha bisogno di essere rappresentata”.

Il problema della Meloni non è il fascismo ma il sovranismo. Serve un paese che sta nel mondo. La Meloni quando dice si essere sovranista fa del male alle prossime generazioni”.