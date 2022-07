Elezioni. Renzi, la destra è sicura di vincere e litiga, io lavoro per riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi

- Advertisement -

AgenPress – “Fateci caso: da quando si è deciso di votare il 25 settembre, tutti hanno smesso di parlare dei veri problemi che abbiamo e che avremo sempre di più in autunno. Inflazione? Guerra? Covid? Costo della vita? Benzina? Patto di stabilità? No. Nessuno parla dei veri problemi, tutti delle finte alleanze”.

Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella e-news.

“A destra sono sicuri di vincere e già litigano su chi deve andare a Palazzo Chigi. Io lavoro perché non abbiano i numeri e siano costretti a tornare a bussare alla porta di Mario Draghi. Ma perché ciò accada bisogna mandare in Parlamento gente capace, non chi diceva ‘Conte o morte'”. “A sinistra stanno mettendo insieme di tutto e di più – prosegue – Dicono che l’obiettivo sia evitare il fascismo e per questo provano a fare una grande coalizione anche con idee opposte. Secondo me non funziona: per prendere voti bisogna avere le idee chiare e non prendere in giro gli elettori. Sbaglio?”.