Elezioni, Rinaldi (Lega), scostamento bilancio serve subito, Pd prenda posizione

AgenPress. “La situazione è drammatica, i rincari dell’energia denunciati da mesi dalla Lega nel silenzio delle altre forze politiche sono diventati insostenibili per imprese, lavoratori e famiglie.

Servono interventi concreti, immediatamente, per evitare che le cose peggiorino ulteriormente: chiediamo uno scostamento di bilancio da 30 miliardi per aiutare gli italiani e il Governo uscente è legittimato a intervenire subito.

Non comprendiamo perché il Pd non si pronunci, mi auguro che prendano posizione il prima possibile, prima che sia troppo tardi. Ci sono milioni di posti di lavoro e la sorte di aziende e famiglie in gioco, non c’è più tempo da perdere”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ.