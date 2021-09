Elezioni Roma. Calenda incrocia Salvini a Porta Portese. “Prenderò i vostri voti”

- Advertisement -

AgenPress – Carlo Calenda Matteo Salvini si sono incontrati allo storico mercato romano di Porta Portese. Calenda, ora candidato sindaco di Roma, così ha risposto vis a vis al leader leghista che ieri, da Tor Bella Monaca, aveva detto “noi in Periferia, Calenda, Raggi e Gualtieri nei salotti buoni”.

“Frequentiamo le stesse piazze…Vedrai che prenderò i vostri voti”, è stata la risposta di Calenda a Salvini.

“Il ragazzetto faceva lo spiritoso e stamattina siamo stati a trovarlo. Dal vivo tiene le penne basse. Bene così”.

“Cattivissimi”, dice ironicamente Calenda salutando con il pugno Salvini. Il leader leghista risponde sorridendo: “io non riesco ad essere cattivo”. Calenda ribatte sarcasticamente: “Ma come non ci riesci? La destra manco cattiva?”.

“Ci devi dare una mano dopo”, dice rivolgendosi a Calenda un candidato in lista con la Lega a Roma. Il leader di Azione replica nuovamente divertito dalla situazione: “Vi devo da una mano? Certo voi datemela prima a me così arrivate quarti.”

L’incontro è stato documentato anche dall’europarlamentare leghista Antonio Rinaldi, che offre un altro punto di vista: “Questa mattina a Porta Portese abbiamo incontrato Carletto! Da come si muoveva sembrava che fosse la prima volta…”.