Elezioni. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Cessare il clima di odio”

AgenPress. Condanno fermamente il grave episodio di intolleranza politica avvenuto ad Agrigento nel rione Monserrato dove manifesti elettorali di Giorgia Meloni sono stati imbrattati. Non è il primo caso del genere che si verifica in tutta Italia.

La dialettica politica, sia pur accesa e vivace mai deve sconfinare in atti di violenza e di teppismo come quello accaduto ad Agrigento in una città sempre corretta e composta. Purtroppo scontiamo una campagna elettorale spesso fatta di eccessi verbali, di attacchi ingiustificati e talvolta persino violenti.

Bisogna ricondurre il tutto nelle regole della democrazia, evitando la deriva di un clima di odio pericoloso”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.