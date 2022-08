Elezioni. Sgarbi presenta la candidatura al Senato per il centrodestra nel collegio uninominale di Bologna

- Advertisement -

Nel corso della conferenza lo storico e critico d’arte presenterà il progetto «Bologna città d’arte»

AgenPress. Mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 11,00 a Roma, presso l’hotel Excelsior Roma di via Veneto 125, l’onorevole Vittorio Sgarbi terrà una conferenza stampa per la presentazione della sua candidatura, per il centrodestra, quale componente di “Rinascimento”, nel collegio uninominale del Senato a Bologna.

Nel corso della conferenza Sgarbi presenterà il progetto «Bologna città d’arte», che prevede, tra le altre cose, la candidatura di Bologna quale «Città Unesco» per il suo patrimonio artistico e l’istituzione del Museo Morandi.