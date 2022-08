- Advertisement -

AgenPress. Il Partito Democratico si dispera per essere stato abbandonato da Conte in Sicilia, avendo Enrico Letta dichiarato ieri che non vuole accordi con i 5S.

Rabbrividisco nel dirlo ma questa volta Conte è stato più coerente di Letta.

- Advertisement -

Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda, riferendosi alla scelta che in Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola.