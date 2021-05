Elezioni Siria. Bashar al Assad ha incassato la quarta vittoria presidenziale

Un’elezione aspramente criticata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea per l’assenza di veri candidati d’opposizione, il presidente ha ricevuto il 95, 1% dei voti. Bashar al Assad doveva affrontare la concorrenza simbolica di due candidati, un ex ministro e un ex esponente dell’opposizione.

Da dieci anni la Siria vive una guerra che ha ucciso circa mezzo milione di persone e ha costretto 10 milioni di siriani a scappare. Secondo le Nazioni Unite, più del 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.