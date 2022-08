Elezioni, Tunis a Laboccetta: “Per essere bravo fantino non occorre essere stato prima un cavallo”

- Advertisement -

AgenPress. Va bene comunicare per simboli ma spesso troppa specializzazione coincide con un punto di vista ristretto.

Il Presidente Cossiga da Capo del Governo legò per sempre il suo nome alle nostre forze armate, senza aver mai fatto il servizio militare.

Come diceva Arrigo Sacchi, il più rivoluzionario tra gli allenatori di calcio, quando gli si rimproverava di essere stato un calciatore mediocre, “non mi risulta che per essere un bravo fantino sia necessario essere stato prima un cavallo”

Questo per dire due cose. Parlare di governo prima di aver vinto le elezioni è segno di arroganza, in secondo luogo la Sardegna sopporta gran parte del peso delle servitù militari del paese ed esige di dire qualcosa in proposito.

E’quanto dichiara, in una nota, Stefano Tunis