Elezioni. Valentini (FI): “Necessario mettere a punto l’agenda Draghi”

AgenPress. “L’agenda Draghi viene spesso tirata in ballo a sproposito. Il presidente del Consiglio aveva due grandi priorità: affrontare la crisi pandemica e attuare il Pnrr, queste erano le prerogative della cosiddetta agenda Draghi, ma sarà necessario un cambio di rotta perché è cambiato il contesto internazionale”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Valentino Valentini (FI), ospite di The Watcher Post.

“Le circostanze sono cambiate – ha continuato Valentini -, c’è una grave crisi in atto e i costi sono lievitati. Tra i progetti del Pnrr da realizzare dovremo dare priorità al tema energetico”.

“Il price cap è una soluzione, ma serve strategia europea ed occidentale”

“Il price cap è una possibile soluzione alla crisi del gas. Ma perché funzioni serve una strategia europea attraverso un accordo condiviso con gli altri paesi occidentali. Diversamente, se il price cap fosse fissato esclusivamente a livello nazionale, la differenza tra il prezzo pagato a livello internazionale e il prezzo bloccato fatto pagare in bolletta andrebbe messo a carico della fiscalità dello Stato e per via delle interconnessioni elettriche andrebbe a sovvenzionare i consumi fuori”. “In questo momento la Russia sta ricattando l’Occidente minacciando di fermare le forniture se non saranno eliminate le sanzioni: tuttavia i russi hanno bisogno del mercato occidentale e non possono rischiare la chiusura dei pozzi. Per questo dobbiamo definire il price cap, ma serve solidarietà a livello europeo e capacità di trovare un accordo”.

“Serve defiscalizzazione e razionalizzazione consumi”

“La crisi dell’energia ha comportato un grave innalzamento dei costi. Per aiutare le famiglie e le imprese servono una vera defiscalizzazione e una razionalizzazione dei consumi”. “L’Italia è un paese energivoro – ha continuato – e dobbiamo lavorare per rendere indipendente la produttività. Il benessere si crea attraverso le imprese, la nostra priorità deve essere quella di tutelarle”.