Elezioni. Viva le devianze! Replica Letta a Meloni, che precisa: sono “comportamenti che violano le norme”

AgenPress – “Io lo penso e lo dico, #VivaLeDevianze”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo il discorso in cui ieri la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha sottolineato la necessità di investire sullo sport e sui giovani per “coltivare il talento, combattere le droghe e le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei valori che solo lo sport può dare”.

“Evviva le devianze, la forza delle società è data dalla ricchezza delle diversità. Due idee dell’Italia si confronteranno il 25 settembre: la nostra basata sulla libertà delle persone, una società che cerca di includere, crea lavoro e lotta contro le precarietà, l’altra è una società che va per le spicce, dove presunte maggioranze vogliono imporre regole a tutti”. “Crescere sani secondo una linea determinata non si sa bene da chi. Lo dico con grande forza, evviva le devianze, la ricchezza della diversità che rende la nostra società creativa, geniale e moderna”.

Giorgia Meloni ribatte alle critiche di Enrico Letta citando Wikipedia. Così in un video postato su Twitter lo definisce “un altro tema surreale” e poi legge la spiegazione data da Wikipedia alla voce “devianze” ossia “comportamenti che violano le norme”. In più, cita il sito adolescenza.it “che si occupa di fenomeni dei ragazzi dal punto di vista scientifico” e che spiega che “in adolescenza tali comportamenti si possono manifestare in modalità che si differenziano da atteggiamenti oppositivi come mentire o disobbedire, la violazione delle leggi, l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti, il vandalismo e la violenza contro la persona. Quindi alludendo all’hashtag lanciato da Letta “viva le devianze”, Meloni conclude con tono stupito e interrogatorio: “Enrico Letta, viva le devianze?!.