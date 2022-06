Elicottero disperso su Appennino con a bordo 7 persone. Ricerche in corso tra Lucca e Modena

- Advertisement -

AgenPress – Un elicottero risulta disperso sull’Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca.

Era partito stamattina alle 9.30 dall’aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. A confermarlo sono state fonti della Roto Cart: il velivolo, hanno spiegato, da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer della Elettric80 in azienda. L’elicottero, secondo la ricostruzione della Prefettura di Modena, è stato rilevato l’ultima volta dai sistemi radar nella zona di Pievepelago, comune sull’Appennino emiliano a pochi chilometri dal confine con la Toscana. L’allarme è stato lanciato, dopo diverse ore dalla partenza, dall’azienda che aveva noleggiato l’elicottero per il trasporto di alcuni clienti.

- Advertisement -

Sono in corso le ricerche. A bordo del velivolo, un Agusta Koala, c’erano 6 passeggeri stranieri – quattro cittadini turchi e due libanesi – e un pilota italiano. L’elicottero era stato ingaggiato dalla Elettric80, produttore di Viano (Reggio Emilia), per portare i suoi compratori alla Roto Cart, azienda del Trevigiano specializzata nella produzione di carta per usi domestici.

I sei passeggeri a bordo erano attesi alla Roto Cart di Giuliano Gelain a Castelminio di Resana, dove sarebbero dovuti arrivare alle 10.30. L’elicottero era infatti stato ingaggiato dalla Elettric80 per portare i suoi compratori alla Roto Cart: E80 group, ospite dell’open house Gambini ad Altopascio (Lucca) per la quarta edizione di iT’s tissue, voleva mostrare l’impianto realizzato nell’azienda del Trevigiano ai suoi clienti interessati. Per questo l’elicottero faceva la spola due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio.