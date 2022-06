Elicottero scomparso. Trovati i cadaveri delle sette persone che erano a bordo

- Advertisement -

AgenPress – I soccorritori hanno individuato sabato i corpi di sette persone, tra cui quattro uomini d’affari turchi e due libanesi, morti quando il loro elicottero si è schiantato in una zona montuosa ricca di foreste nel centro-nord Italia durante una tempesta, hanno detto le autorità.

Il colonnello Alfonso Cipriano, che dirige un’unità di coordinamento dei soccorsi dell’aviazione che ha guidato la ricerca da giovedì, ha detto che i soccorritori sono stati avvisati sul luogo dell’incidente dopo che un corridore di montagna ha riferito di aver visto quello che pensava fosse parte dell’elicottero distrutto durante un’escursione sul Monte Cusna sabato mattina.

Gli equipaggi aerei hanno confermato che il sito e il personale di terra inizialmente avevano individuato cinque corpi, e poi gli altri due. La posizione era in una valle difficile da raggiungere e i resti dell’elicottero erano nascosti ai soccorritori aerei dalla rigogliosa copertura di alberi, ma alcuni rami erano rotti e bruciati.

L’elicottero è scomparso giovedì mattina dagli schermi radar mentre sorvolava la provincia di Modena nell’Appennino Tosco-Emiliano. Tempeste elettriche erano state segnalate nella zona in quel momento, ha detto Cipriano. L’elicottero trasportava sette persone, tra cui quattro cittadini turchi, due libanesi e il pilota italiano, da Lucca a Treviso per visitare un impianto di produzione di carta velina.

I due libanesi sono stati identificati in Libano come Shadi Kreidi e Tarek Tayah, entrambi dirigenti di INDEVCO, un gruppo internazionale di consulenza industriale e manifatturiera. Si dice che i due fossero in viaggio d’affari.

La moglie di Tayah, Hala, è stata uccisa due anni fa nella massiccia esplosione al porto di Beirut, che ha causato la morte di oltre 215 persone e il ferimento di migliaia di persone. La loro figlia, Tamara, che all’epoca aveva 11 anni, è stata una delle poche vittime che ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron quando è volato a Beirut dopo l’esplosione, regalandogli una spilla a forma di mappa del Libano realizzata da sua madre, una gioielliera e ricevere in cambio un abbraccio emotivo.

I turchi a bordo lavoravano per il gruppo industriale turco Eczacibasi, che ha dichiarato di partecipare a una fiera.

Eczacibasi ha confermato in una dichiarazione con “grande dolore e tristezza” che il suo direttore delle fabbriche, direttore delle carte igieniche presso la sua fabbrica nella provincia di Yalova, direttore dei progetti di investimento e direttore della produzione nella sua fabbrica nella provincia di Manisa era morto nello schianto e gli ha espresso le proprie condoglianze.

Il luogo dell’incidente era a circa 10 chilometri (sei miglia) da dove i soccorritori hanno inizialmente iniziato a cercare sulla base degli ultimi ping cellulari dei telefoni dei passeggeri.

I numerosi sorvoli e le ricognizioni con squadre di terra, anche sul versante toscano del crinale, ieri non avevano dato alcun esito. Al terzo giorno di ricerche, il soccorso alpino si è schierato con diverse squadre territoriali (alcune delle quali pronte all’occorrenza ad imbarcarsi su elicotteri per sorvoli dall’alto) e due basi mobili: una a Pievepelago e l’altra a Piandelagotti (in Appennino Modenese, vicino al confine con la provincia di Reggio Emilia).

L’elicottero, ingaggiato da un’azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare alcuni manager stranieri, quattro imprenditori turchi e due libanesi, in visita in alcune aziende, in concomitanza con una importante fiera sulla carta a Lucca. Di origine veneta il pilota.