Eliseo 2022. Macron punta a battere l’estrema destra di Le Pen

- Advertisement -

AgenPress – 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati oggi alle urne per scegliere fra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader di estrema destra Marine Le Pen. Sono attesi intorno a mezzogiorno i primi dati sull’affluenza. Macron è favorito per un secondo mandato ma mai prima d’ora l’estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all’Eliseo.

Macron, 44 anni, sta proponendo agli elettori una Francia innovativa e globalizzata a capo di un’Unione Europea muscolosa. Le Pen, 53 anni, ha proposto una piattaforma economicamente nazionalista e più introspettiva che rappresenterebbe un cambiamento fondamentale rispetto alla direzione presa dalla Francia dalla fine della seconda guerra mondiale.

I tentativi diplomatici per la guerra in Ucraina hanno allontanato Macron dalla campagna elettorale, mentre Le Pen è stata costretta a fare marcia indietro sul suo precedente sostegno a Vladimir Putin.

Le Pen era stata a lungo un’ammiratrice vocale del presidente russo, anche visitandolo durante la sua campagna elettorale del 2017, e il suo partito ha preso un prestito da una banca ceco-russa diversi anni fa.

Da allora ha condannato la decisione di Mosca di invadere e ha difeso il prestito spiegando che il suo partito è stato costretto a cercare finanziamenti all’estero perché nessuna banca francese avrebbe approvato la richiesta.

Nonostante il suo precedente sostegno a Putin, Le Pen ha abbandonato la tipica piattaforma di estrema destra incentrata su immigrazione, sicurezza e identità che ha dominato la sua campagna del 2017.

Tuttavia, non ha abbandonato alcune delle sue politiche più controverse, come vietare alle donne musulmane di indossare il velo in pubblico.

Gli elettori francesi sono particolarmente preoccupati per il costo della vita, che è salito alle stelle a causa dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dell’energia, e gli esperti affermano che ha fatto un buon lavoro entrando in empatia con gli elettori francesi che lottano per sbarcare il lunario, soprattutto oltre la sua base nell’ex cuore industriale dove i posti di lavoro sono andati persi a causa della globalizzazione e del progresso tecnologico.

Tuttavia, i critici affermano che la campagna di Le Pen non ha spiegato adeguatamente come Parigi pagherà per molte delle soluzioni proposte. Si chiedono anche se tutti rispettino il diritto francese e dell’UE.