Elon Musk vende 4 mld di dollari in azioni Tesla, presumibilmente per un accordo su Twitter

AgenPress – Elon Musk ha venduto 4,4 milioni di azioni Tesla per un valore di circa 4 miliardi di dollari, molto probabilmente per aiutare a finanziare il suo acquisto di Twitter.

Musk ha segnalato la vendita in un deposito presso la Securities and Exchange Commission giovedì. Le azioni sono state vendute negli ultimi giorni, a prezzi compresi tra $ 872,02 e $ 999,13.

L’uomo più ricco del mondo, che è l’amministratore delegato di Tesla, ha twittato che non prevede ulteriori vendite delle azioni della società.

La maggior parte delle vendite è avvenuta martedì, quando le azioni Tesla hanno chiuso in ribasso del 12%, un enorme calo di un solo giorno.

Gli analisti hanno affermato che gli investitori di Tesla temono che Musk sarà distratto da Twitter e meno coinvolto nella gestione dell’azienda di auto elettriche. Twitter ha accettato di essere acquisito da Musk lunedì per $ 44 miliardi.

Sembrava che Musk avrebbe preso in prestito fino a $ 25,5 miliardi da una sfilza di banche per pagare l’acquisizione di Twitter, ma la vendita di azioni potrebbe potenzialmente finanziare parte di questo.

L’accordo per l’acquisto di Twitter a $ 54,20 per azione è stato annunciato all’inizio di questa settimana e dovrebbe concludersi quest’anno. Ma prima che l’accordo sia completato, gli azionisti dovranno pesare. Così faranno le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nei paesi in cui Twitter fa affari.