Enac: nel 2020 crollo traffico aereo, passeggeri -72,5%

AgenPress. Secondo l’Enac, sono stati 52.759.724 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020, con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%.

“Uno tsunami si è abbattuto sulle compagnie aeree. Dati catastrofici senza precedenti. La via per uscire da questa gravissima emergenza, temiamo non possa essere solo la fine della pandemia e delle restrizioni alla mobilità. Tornare a viaggiare liberamente è ovviamente la precondizione per la risalita dei passeggeri, ma potrebbe non bastare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per un vero rilancio, bisogna tornare alla normalità sia dal punto di vista dei prezzi che del rispetto delle regole legali a tutela dei viaggiatori. Bisogna incentivare i consumatori a prendere l’aereo. Secondo gli ultimi dati Istat, in un anno, da marzo 2020, ossia dallo scoppio del lockdown, i voli nazionali sono rincarati del 25,6%, quelli internazionali del 17%, anche se quelli intercontinentali hanno registrato un balzo del 24,7 per cento. Capiamo le difficoltà delle compagnie e i maggiori costi, ma i ricavi non aumentano se con il rialzo dei prezzi i viaggi diminuiscono più che proporzionalmente” conclude Dona.