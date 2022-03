Energia. Di Maio, negoziamo con Algeria-Libia memorandum rinnovabili. E con Tunisia su idrogeno verde

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo all’opera per una diversificazione delle fonti energetiche. Stiamo negoziando Memorandum d’Intesa con Algeria e Libia sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e con la Tunisia sull’idrogeno verde”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo alla XIII Conferenza congiunta Maeci-Banca d’Italia. “A livello multilaterale lavoriamo in stretto raccordo con i Paesi dell’Unione Europea e i membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia”.

Il ministro ha sottolineato che sulla necessità “di accelerare il processo di diversificazione” “il Governo si è mobilitato e la Farnesina è in prima linea”.

- Advertisement -

“Nelle ultime settimane in sinergia con l’Eni e il suo a.d. Claudio Descalzi ci siamo recati in Algeria, dove ho ricevuto dai miei interlocutori la massima disponibilità e prontezza a incrementare la fornitura di gas naturale all’Italia e all’Europa, in Qatar dove abbiamo discusso delle forniture di Gas Naturale Liquido, di cui Doha è il nostro principale fornitore”, ha detto Di Maio. “Siamo appena rientrati da poche ore dal Congo e dall’Angola, dove abbiamo approfondito con le rispettive autorità le prospettive per una rafforzata cooperazione energetica”.