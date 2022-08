Energia, Di Raimondo (Asstel): Investire su smart working fa bene a Lavoro e Ambiente

- Advertisement -

AgenPress. Lo smart working è sicuramente una soluzione che incide positivamente sulla sostenibilità ambientale e su una migliore vivibilità delle città e potrà giocare un ruolo anche rispetto ai rincari dell’energia” – ha esordito il Direttore di Assotelecomunicazioni-Asstel, Laura di Raimondo.

“L’Associazione ha sempre guardato con favore allo smart working e alla sua diffusione. E se questa modalità di organizzazione del lavoro, nella ‘nuova normalità’ della società post pandemica, ha consentito e sta consentendo di bilanciare le esigenze delle imprese e dei dipendenti della filiera TLC, oggi potrebbe concorrere ad una riduzione della domanda di energia, evitando gli spostamenti dei lavoratori.

Anche in ragione dei cambiamenti in atto nell’economia è necessario proseguire nel processo di trasformazione delle modalità di organizzazione del lavoro e per questo è fondamentale continuare a investire sullo Smart Working”.