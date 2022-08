Energia, Fapi: Governo intervenga o attività costrette a chiudere

- Advertisement -

AgenPress. “Il caro bollette sta facendo più danni della pandemia con il lockdown. Tante piccole attività sono costrette a chiudere”.

Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

- Advertisement -

“Commercianti ed artigiani – dice Sciotto – non sono più in condizione di sostenere il costo esoso delle bollette dell’energia elettrica. È necessario intervenire con urgenza e con misure che abbiano effetto immediato per bloccare i costi energetici e arginare una situazione drammatica che porterà alla cessazione di molte attività commerciali”.

“Al Governo chiediamo di intervenire immediatamente con un decreto legge”, conclude il leader della Fapi.