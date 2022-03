Eni. Descalzi: “non pagheremo il gas in rubli. Contratti prevedono pagamenti in euro”

- Advertisement -

AgenPress – “L’Eni non pagherà il gas russo in rubli”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi in un panel a Dubai, secondo quanto riporta l’Agenzia Bloomberg. “Eni non ha rubli; i contratti prevedono il pagamento del carburante in euro e i contratti dovrebbero essere modificati per cambiare i termini”, ha poi affermato sottolineando che “l’Europa dovrebbe guardare all’Africa per più forniture di gas”.

“La richiesta della Russia di esportare il suo gas naturale essere pagato in rubli è un problema per i mercati energetici perché sta causando volatilità nei prezzi ed è molto difficile pagare quella valuta”, ha poi detto Descalzi, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg ricordando che: “l’Europa non ha proprie risorse energetiche e non ha sufficiente capacità di rigassificazione del Gnl per soddisfare la richiesta”, “”l’Europa – ha concluso-è una scatola vuota quando si tratta di energia”.

