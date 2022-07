Enpa. In due settimane recuperati 1000 cuccioli abbandonati su tutto il territorio nazionale

- Advertisement -

AgenPress – Solo nelle ultime due settimane sono stati abbandonati e recuperati dall’Enpa più di 1.000 cuccioli su tutto il territorio nazionale. Solo nel 2021, inoltre, l’onlus ha recuperato, ogni giorno, 21 cani abbandonati per un totale di 7.600 cani in un anno. Un fenomeno che si acuisce soprattutto nel periodo estivo e che purtroppo, anno dopo anno, è diventato una triste ‘consuetudine’. E a Fiumicino parte la Campagna contro l’abbandono degli animali.

Il Centro Leonardo ha deciso di sostenere “Con te. Sempre.”, promossa e lanciata dall’Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali. I social del Centro daranno ampio spazio aimessaggi della Campagna.

“L’Enpa lo scorso anno – afferma Carla Rocchi, presidente Enpa – ha dato in adozione 17.818 cani e 15.412 gatti. E proprio sulle adozioni quest’anno ci vorremmo concentrare con questa campagna, perché l’adozione consapevole salverebbe migliaia di animali. Quest’anno anno infatti abbiamo avuto un aumento ulteriore delle cessioni che è passato dal 17% dello scorso anno al 30% di questa per una stima di cani ceduti a Enpa di circa 7600. Apprezziamo molto l’impegno da parte del Centro Leonardo di Fiumicino per sostenere e divulgare insieme a noi la Campagna antiabbandono”.