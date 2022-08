Enrico Letta: “Le proposte Pd contro il caro energia”

- Advertisement -

Non possiamo più restare inerti di fronte alle difficoltà quotidiane delle persone, a partire da chi è più in difficoltà.

1. Controllo dei prezzi dell’energia elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati attraverso la fissazione di un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche.