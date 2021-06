AgenPress. “Sono rimasto così colpito dalla morte improvvisa di Epifani che ieri non sono riuscito a dire nulla. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, negli anni 90 abbiamo spesso avuto posizioni molto diverse, ma Guglielmo si è sempre distinto per la pacatezza, la gentilezza, la totale mancanza di arroganza. Per me la sua morte è sconvolgente.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.